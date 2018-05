L'artiste de 31 ans a annoncé sa tournée Aubrey and The Three Amigos lundi. Il sera accompagné du groupe Migos, avec qui il a collaboré sur Walk It Talk It, et d'autres invités spéciaux pendant le volet nord-américain de sa tournée, cet été et l'automne prochain.

La tournée de 41 spectacles commencera le 26 juillet, à Salt Lake City.

Elle comprendra plusieurs arrêts au Canada, dont un au Centre Bell, à Montréal, le 4 septembre. Drake montera aussi sur scène à Woodbridge, en Ontario (le 7 juin), à Toronto (les 10 et 11 août), à Vancouver (les 3 et 4 novembre) et à Edmonton (le 6 novembre).

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Drake a récemment dévoilé les chansons God's Plan et Nice For What, deux extraits de son cinquième album studio à venir, Scorpion.

Les billets pour le spectacle de Montréal seront mis en vente le 18 mai, à 10 h.