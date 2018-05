Environnement Canada affirme que Grand Forks, le secteur le plus durement touché jusqu’à maintenant par les inondations, peut s’attendre à des températures d'environ 28 degrés Celsius toute la semaine et à de la pluie mercredi.

Selon un communiqué publié tard dimanche par le district régional de Boundary-Country, plus de 3000 personnes sont toujours touchées par des ordres d’évacuation et les équipes de recherche et de sauvetage qualifient déjà de catastrophiques les inondations dans la région. Trois des rivières de la région, Granby, Kettle et West Kettle, ont dépassé d’environ 60 centimètres les niveaux records datant de 70 ans.

État d'urgence

Une vingtaine de communautés sont touchées par un état d’urgence local, dont Osoyoos, Keremos et d’autres propriétés le long de la rivière Similkameen et du lac Osoyoos.

Le ministre de la Sécurité publique de la province, Mike Farnworth, est allé dans la région dimanche pour prendre connaissance de la situation. Le premier ministre John Horgan a indiqué que la province apportera du soutien aux victimes des inondations dans le long terme. Différentes options seront considérées à cet égard lundi.