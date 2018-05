Plus de 300 tombes ont été dépoussiérées et réparées dimanche. Depuis 2016, Eric Dahl poursuit sa mission.

« On s’occupe de tout le monde, quelle que soit la nation pour laquelle ils ont servi. Ils sont tous frères et sœurs, ils sont pour moi une famille et ils sont traités comme tels », explique Eric Dahl.

Le grand-père d’Eric Dahl était membre de la Marine royale du Canada durant la Seconde Guerre mondiale. Il a survécu au torpillage de son sous-marin et a été emprisonné au Stalag 5, un camp militaire en Allemagne. Il est aujourd’hui enterré en Angleterre.

Son petit-fils s’est lancé dans la rénovation des tombes à Drumheller en son honneur. En 18 mois, Eric Dahl a réparé près de 250 tombes d'anciens combattants.

Heather Jones a participé à l'opération de nettoyage avec ses deux fils et quelques collègues. « C'est assez unique, ce qu'Eric a entrepris. Faire tout ça seul était assez impressionnant, ça m'a vraiment touchée », dit-elle.

Dès que j'en ai entendu parler, j’ai voulu apporter mon aide. Heather Jones, bénévole

Les bénévoles ont nettoyé les tombes, balayé les débris et placé des drapeaux représentant la nationalité de chaque vétéran.

Lise Duplin est moitié Française, moitié Ojibwée. Elle a placé le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, français sur cinq tombes d'anciens combattants. « J'ai un passé français, c'est important pour moi et je suis contente d'être ici aujourd'hui en l'honneur des anciens combattants français qui ont combattu pour leur pays », déclare-t-elle.

Jeremy Scott, à droite, a servi en Bosnie en 2003. Bill Hicks, au centre, était en Allemagne pendant la guerre froide et au Qatar pendant la première guerre du Golfe. David Hornsey, à gauche, a combattu en Afghanistan et en Yougoslavie. Photo : CBC/Anis Heydari

Le travail acharné des bénévoles n'est pas passé inaperçu. Jeremy Scott, un vétéran de la guerre en Bosnie-Herzégovine en 2003, s’est dit heureux de voir les anciens combattants aussi appréciés. « Beaucoup de jeunes ne savent pas et ne comprennent pas; c'est bien de les voir aider », affirme-t-il.

Eric Dahl espère que sa mission inspirera d'autres personnes à faire de même ailleurs. « Ce que j'ai fait ici, n'importe qui peut le faire, je n'ai pas de moyens. Il n'y a pas de gros commanditaires, il n'y a pas d'argent derrière tout ça », explique-t-il. Seul ou accompagné, il compte bien continuer sa mission et prévoit même de faire de ce nettoyage un rendez-vous annuel.