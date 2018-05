« Il y avait une épaisse fumée noire et on pouvait voir des flammes au sommet des arbres. C'était vraiment assez intense », déclare le propriétaire d'un chalet à Caddy Lake, Robert Granke.

Il péchait dans le sud de Caddy Lake vers 16 h 15 quand il a aperçu l’incendie et appelé le 9-1-1.

Le feu avait l’air d’être beaucoup, beaucoup trop près pour être à l'aise. Robert Granke

Peu après, M. Granke a croisé le chef des pompiers de la localité, qui lui a dit d’être en alerte et de se préparer à évacuer les lieux en cas de besoin.

« Je n'étais pas surpris, on pouvait certainement voir que ce feu brûlait de toutes ses forces [...] on savait qu’il se passait quelque chose de sérieux », dit-il, en ajoutant qu’il a regardé les avions-citernes manitobains et ontariens bombarder le brasier avec de l'eau.

Il affirme que le feu semblait avoir été maîtrisé vers 19 h.

L’incendie a provoqué l’évacuation d’au moins un centre de villégiature de l’est de Caddy Lake.

Mark Sawatzky était dans sa roulotte au Green Bay Resort avec son épouse quand l’un de ses voisins est arrivé en trombe pour l’avertir de l’incendie vers 16 h 30.

« On pouvait voir un énorme panache de fumée », dit-il.

Il dit que le centre de villégiature l’a invité à quitter les lieux.

« On a tout fermé très rapidement, pris nos chiens et on est partis, lance M. Sawatzky. En somme, on est reconnaissant de nous avoir les uns les autres, et d’avoir nos animaux de compagnie. Ce ne sont que des objets; tant que tu as ta famille, c’est ce qui compte. »

La province a fermé l’autoroute 312 entre l’autoroute 44 et la frontière de l’Ontario vers 18 h 30 en raison d’un incendie. Elle n’a pas encore précisé la taille de l’incendie et s’il a été maîtrisé.

97 incendies en 2018

Selon la province, 97 feux se sont déclarés cette année au Manitoba et chacun d’entre eux a été causé par des humains. Quarante-six incendies brûlent encore, dont cinq qui n’ont pas été maîtrisés dans les environs de Swan River, Cross Lake et du lac Saint-Martin.

Le camping et le déplacement en véhicules motorisés dans des régions sauvages sont interdits dans les parcs provinciaux suivants : Beaver Creek

Birch Point

Chitek Lake

Criddle/Vane Homestead

Elk Island

Fisher Bay

Grand Beach

Grand Rapids

Hecla/Grindstone

Kinwow Bay

Lake St. Andrew

Lake St George

Manigotagan River

Marchand

Moose Lake

Nopiming

Patricia Beach

Pinawa Dam

Pinawa

Poplar Bay

South Atikaki

Spruce Woods

Sturgeon Bay

Wallace Lake

Whitemouth Falls

Whiteshell

Woodridge

Des interdictions et des restrictions des feux d’extérieur sont en vigueur dans presque toutes les municipalités de la moitié sud du Manitoba. Photo : Gouvernement du Manitoba

Le sud de la province qui connaît des conditions particulièrement desséchées peut toutefois s’attendre à un peu de répit jeudi soir et vendredi puisque de la pluie est prévue pour la région de Winnipeg.

De l’information sur des interdictions d’allumer des feux et des mises à jour sur le statut d'incendies sont accessibles sur le site web de la province (en anglais).

Avec des informations de CBC News