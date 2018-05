Vers 7 h 30 ce lundi matin, une douzaine de camions bloquent les accès au 33 rue Jean-Proulx.

Ils manifestent aux Galeries d'Aylmer, sur la rue Principale, devant les bureaux du ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec, André Fortin.

Des camionneurs manifestent à Aylmer. Photo : Radio-Canada/Christian Milette

Selon l'Association nationale des camionneurs artisans, le recours à ces camionneurs non régis par des entrepreneurs au vu et au su du MTQ laisse la porte grande ouverte à la corruption et au déploiement de stratagèmes de fausse facturation sur les chantiers, dont ceux du MTQ.

« La raison principale, c'est contre la fausse facturation et la corruption dans le camionnage en vrac », explique Christian Jacques, porte-parole de l’Association nationale des camionneurs artisans pour la région de l'Outaouais, en entrevue à l'émission Les Matins d'ici. « Les lois et les règlements sont là, il suffit de les appliquer. »

