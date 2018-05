La raison : Juan Jose Lira Cervantes avait été embauché comme « travailleur indépendant » plutôt qu’employé.

L'homme de 50 ans n’avait pas droit à des vacances payées non plus.

Après la hausse du salaire minimum en Ontario à 14 $ l’heure en janvier dernier, M. Cervantes s’est mis à se demander pourquoi il ne gagnait que 8 $ l’heure, plus les pourboires.

Un travailleur indépendant, c'est quoi?

Selon les normes du travail en Ontario, un travailleur indépendant n'a pas droit d'office au salaire minimum, à des congés payés ou au temps supplémentaire comme un employé. Il s'agit d'un travailleur qui utilise ses propres outils et qui décide de ses heures de travaille et de ses clients. Or, Juan Jose Lira Cervantes fait valoir qu'il était contraint de suivre l'horaire qu'on lui donnait et de s'acquitter des tâches qu'on lui confiait, y compris de laver la vaisselle, préparer des aliments, de sortir des pizzas du four et de les livrer.