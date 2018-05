La mobilisation est organisée par l'Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI).

Le directeur général de l'ANCAI, Gaétan Légaré, explique que les camionneurs dénoncent « l'inaction » du ministère des Transports qui continue de permettre aux entrepreneurs, sur ses propres chantiers, de retenir les services de camionneurs qui ne sont pas régis par la Commission des transports du Québec.

Pour lui, le recours à ces camionneurs qui ne sont pas supervisés par organisme public laisse la porte grande ouverte à la corruption et au déploiement de stratagèmes de fausse facturation.