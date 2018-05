La mobilisation est organisée par l'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI), qui représente plus de 5200 camionneurs.

Le directeur général de l'ANCAI, Gaétan Légaré, explique que les camionneurs dénoncent « l'inaction » du ministère des Transports qui continue de permettre aux entrepreneurs, sur ses propres chantiers, de retenir les services de camionneurs qui ne sont pas régis par la Commission des transports du Québec (CTQ).

Les camionneurs de Sept-Iles participent au mouvement provincial.

Pour lui, le recours à ces camionneurs qui ne sont pas supervisés par un organisme public laisse la porte grande ouverte à la corruption et au déploiement de stratagèmes de fausse facturation.

Le gouvernement, en 2012, a donné l’opportunité aux entrepreneurs d’engager des camionneurs non régis qui peuvent se permettre de faire la pluie et le beau temps sur les chantiers de construction et qui sont payés à même nos impôts et nos taxes. Gaétan Légaré, directeur général de l'ANCAI

Manifestants de Mont-Joli

Le camionneur gaspésien Simon Boulay soutient que le problème prend de l’ampleur en Gaspésie. « Les prix qu'on a, ce sont des prix établis par le ministère des Transports. Ce n'est pas un maximum, c'est un minimum. On nous arrive avec des noms d'individus qui sont prêts à venir avec 4 % d'escompte. »

Depuis deux ans, ça commence, ils commencent à en arriver d'en dehors. On se fait menacer par les entrepreneurs. Ils veulent des escomptes. […] Ça ne marche plus là. Simon Boulay, camionneur

Les camionneurs bloquent l'accès au stationnement de Transports Québec à Mont-Joli

Économie locale

Le président du sous-poste de courtage de Duplessis, Patrick Lelièvre, affirme que la présence de camionneurs non régis par la CTQ ampute l'économie régionale.

Ça ouvre la porte aux contacteurs de l'extérieur d'amener leurs camions, et nous, ça fait qu’on ne travaille pas et le travail déjà est assez rare Patrick Lelièvre, président du sous-poste de courtage de Duplessis

Il déplore qu'en plus des travailleurs, les garages et les commerces de la région font les frais du recours aux camionneurs non régis.

Les manifestants comptent rester sur place toute la journée.

Lundi matin, le ministre des Transports, André Fortin, s'est dit ouvert à dialoguer avec les camioneurs afin de s'assurer « que les camionneurs artisans aient du travail stable, mais en même temps que nous chantiers puissent avancer le plus rapidement possible. »

Les camionneurs artisans comptent cependant poursuivre leurs moyens de pression si Québec ne modifie pas sa règlementation.