Dès 6 h 30, plusieurs camions défileront près du centre de services du ministère des Transports du Québec (MTQ), sur le boulevard Pierre-Bertrand, à Québec. Ils se déplaceront ensuite devant l’Assemblée nationale vers 9 h 30.

En tout, 3500 camionneurs artisans visiteront une soixantaine de centres de services du MTQ dans plusieurs villes du Québec tout au long de la journée.

Le directeur général de l'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI), Gaétan Légaré, soutient que des perturbations sont à prévoir à certains endroits, notamment autour de la colline Parlementaire, à Québec, et de l'échangeur Turcot, à Montréal.

Moyens de pression

Gaétan Légaré assure toutefois que son association ne souhaite pas se mettre la population à dos par ses moyens de pression.

« On va tout faire pour éviter de trop perturber la population, mais à un moment donné, il faut se faire entendre, dit-il. On va essayer de faire ça le mieux possible, mais les camionneurs en ont ras le bol. »

Gaétan Légaré, directeur général de l'Association nationale des camionneurs artisans. Photo : Radio-Canada

Le directeur de l’ANCAI dénonce notamment l'inaction du Ministère qui, selon lui, continue de permettre aux entrepreneurs, sur ses propres chantiers, de retenir les services de camionneurs qui ne sont pas régis par la Commission des transports du Québec.

Il avance même que le Ministère serait tenté d'accroître la proportion de contrats octroyés à ces camionneurs. Il rappelle les histoires de corruption mises au jour lors de la Commission Charbonneau.

« Nous, les organismes de courtage qui sont accrédités, toutes les transactions financières ont lieu dans un compte en fiducie, les transactions entre un entrepreneur et un camionneur », insiste Gaétan Légaré.

Donc, c'est impossible de faire du travail au noir, impossible de faire de la fausse facturation, impossible de faire de la corruption. Gaétan Légaré, directeur général de l'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI)

L'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI) regroupe 5200 petites entreprises de camionnage en vrac.