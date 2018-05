Un texte de Pierre Verrière

Normand Latourelle avoue qu'il ne connaissait rien aux chevaux en se lançant dans l'aventure Cavalia il y a 15 ans. Depuis, son spectacle aura vu passer trois millions de personnes en Amérique du Nord.

Le président fondateur de Cavalia explique ce succès par l'alchimie qui existe entre les chevaux et les hommes. « Les cheveux sont des animaux domestiqués et ils adorent partager leur espace avec les humains quand ils ne sont pas bousculés », explique-t-il.

Il précise que cette année, le nombre de chevaux présentés à Winnipeg est supérieur à la moyenne. « D'habitude on voyage avec environ, 65 à 70 chevaux maximum, dont des jeunes qui sont à l'entraînement, mais ici, exceptionnellement, on monte à 90 chevaux parce qu'on est dans une période où l'on renouvelle beaucoup les chevaux. »

Une façon de travailler unique

Pour Norman Latourelle, les animaux sont des membres à part entière de l'équipe et la façon de travailler avec eux est unique.

« Ce qui est exceptionnel ici c'est que les cavaliers et les entraîneurs ont le luxe du temps, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de livrer automatiquement : on suit le rythme des chevaux », souligne Norman Latourelle.

« Il y a des chevaux qui vont prendre deux fois plus de temps à apprendre pour le même exercice et on prend le temps avec eux. »

Si la mécanique de cette entreprise de spectacle géante est bien rôdé, il y a tout de même une chose que n'avait pas prévu Cavalia : le phénomène des Jets de Winnipeg.

La compagnie reconnaît en effet que « l'autre spectacle en ville » pourrait leur enlever une partie du public et faire de la concurrence à la billetterie.

Les représentations de Cavalia à Winnipeg continuent jusqu'au 17 juin.