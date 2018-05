Un texte de Boualem Hadjouti

Le document explique les nouvelles conditions que doivent respecter les services de garde non reconnus, suivant les modifications introduites dans la loi 143 sur les services de garde éducatifs à l'enfance adoptée en décembre dernier.

Karine Gaudet dit qu'elle a été surprise de constater que certaines conditions sont très pénalisantes et pourraient même amener des garderies comme la sienne à fermer.

À partir de septembre 2019, elle ne pourrait par exemple plus se faire remplacer par une autre éducatrice si elle doit s'absenter même si sa remplaçante a toutes les qualifications exigées par la loi.

Karine Gaudet croit qu'une telle disposition pourrait menacer son service de garde.

« Dans mon cas à moi, je ne pourrais plus utiliser de remplaçante lorsque je dois m'absenter. Une dame que j'engage [...] qui me remplace pour permettre aux parents de ne pas avoir de fermetures, elle perd son emploi, déplore-t-elle. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai des enfants qui ont des rendez-vous médicaux, j'ai des rendez-vous médicaux parfois, je peux aussi être malade. Donc, ce sont des situations où est-ce qu'on n'a pas nécessairement une boule de cristal pour dire demain on va fermer. »

Les parents vont devoir se revirer de bord et moi je coupe un emploi. Karine Gaudet

Par ailleurs, selon la loi 143, elle n'aura plus le droit de garder plus de 6 enfants chez elle dès septembre 2019, en comptant ses propres enfants.

Même si elle est prête à se conformer à cette nouvelle règle, elle dit qu'elle va devoir refuser des enfants et réduire ses revenus.

Selon Karine Gaudet, les responsables de services de garde non reconnus se mobilisent un peu partout au Québec pour faire pression sur le ministre Luc Fortin dans le dossier.

En cette fin de semaine, il était impossible de joindre les services du ministère de la Famille.