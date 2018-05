Des attentats meurtriers frappent trois pays

La police française a poursuivi son enquête sur l’attaque au couteau commis à Paris jusque tard dans la nuit du 12 au 13 mai 2018. Photo : AFP/Geoffroy Van Der Hasselt

Le week-end a été marqué par de violents attentats dans trois pays. Samedi, un homme a attaqué au couteau cinq passants à Paris, tuant l'un d'eux avant d'être abattu par la police française. Dimanche, au moins 11 personnes ont été tuées dans des attentats à la bombe, dont une attaque-suicide, contre des églises de Surabaya, en Indonésie. Finalement, au moins neuf personnes sont mortes dimanche dans l'attaque par des hommes armés d'un bâtiment officiel de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan.

Les conservateurs en mode séduction

Le chef conservateur, Andrew Scheer, mène une campagne de séduction auprès de l'électorat québécois. Photo : Radio-Canada

Les membres du Parti conservateur du Canada ont mis les bouchées doubles pour développer leur stratégie au Québec en vue des élections de 2019, lors du conseil général de l'aile québécoise du parti tenu cette fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Ce rassemblement a été marqué par l’arrivée de l’ex-chef du Bloc québécois Michel Gauthier au sein des troupes conservatrices, mais aussi par l’adoption d’une série de mesures visant à plaire aux électeurs québécois, comme le rapport d'impôt unique, le transfert des pouvoirs culturels aux provinces et la révision de l'Entente sur les tiers pays sûrs pour plus de fermeté à la frontière.

Les choix de Québec solidaire

Manon Massé a été officiellement désignée comme potentielle première ministre, si Québec solidaire l'emporte lors des prochaines élections. Photo : Radio-Canada

Québec solidaire, dont les militants étaient réunis en conseil général à Sainte-Foy, a proposé le transport en commun à moitié prix partout dans la province, une mesure visant à combattre la congestion automobile et à faciliter l'accès au transport collectif. Manon Massé est officiellement devenue candidate au poste de première ministre, samedi, advenant la victoire de Québec solidaire aux élections d'octobre prochain. Par ailleurs, les participants ont voté, par une majorité des deux tiers, pour abaisser ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en cas de victoire du parti au scrutin d’octobre.

Les femmes écrivent l'histoire à Cannes

La réalisatrice Agnès Varda (deuxième à partir de la droite) et l'actrice Cate Blanchett (à sa droite) ont mené un groupe de femmes lors d'une montée des marches du Festival de Cannes. Photo : AFP/Loïc Venance

Bras dessus, bras dessous, 82 vedettes et femmes du cinéma, Cate Blanchett et Agnès Varda en tête, ont réclamé samedi « l'égalité salariale » dans le 7e Art au cours d'une montée des marches 100 % féminine pour le premier Festival de Cannes sans Harvey Weinstein. Un événement inédit dans l'histoire du festival, immortalisé par une photo réunissant Salma Hayek, Claudia Cardinale, Kristen Stewart, Marion Cotillard, Léa Seydoux et une pléiade d’autres illustres femmes.

Le décollage des Jets de Winnipeg en demi-finale

Mark Scheifele et Paul Stastny célèbrent le quatrième but des Jets de Winnipeg contre les Golden Knights de Vegas, samedi soir. Photo : Getty Images/Jason Halstead

À leur première présence en finale d'association, dans l'une ou l'autre de leurs incarnations, les Jets de Winnipeg n'ont pas mis de temps à s'inscrire au pointage en route vers une victoire de 4-2, samedi, dans le premier match de la série qui les oppose aux Golden Knights de Las Vegas. La seule équipe canadienne encore en lice dans les séries de la LNH a imposé son rythme dès le début de la partie : c'était 3-0 pour les Jets après seulement 7 minutes et 35 secondes, au grand bonheur des bruyants 15 321 spectateurs réunis au Bell MTS Place. Le deuxième duel sera présenté lundi, toujours à Winnipeg.

Bonne semaine!