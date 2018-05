Avec le beau temps, l’heure était au grand ménage pour les propriétaires de la région. Uniquement cette fin de semaine, 8000 personnes ont utilisé l’un des quatre écocentres de la Ville de Saguenay. À certains moments, une douzaine de véhicules attendaient en file pour se débarrasser de leurs résidus.

« J’étais venu vers midi, puis j'ai reviré de bord parce que c'était trop fou. Je préférais venir le lendemain de bonne heure, puis même là, il y avait vingt pick-up en avant de moi », explique un résident de Jonquière.

À Jonquière, les matériaux de construction devront attendre dans le fond d'une fosse parce qu'il n'y a plus de conteneur disponible. Du côté de Chicoutimi, on dévie certains chargements vers Chicoutimi-Nord parce qu’il n’y a plus d'espace pour les branches.

À Chicoutimi-sud, le site est très très coincé, il n'y a pas beaucoup d'espace. Simon-Olivier Côté, conseiller municipal et président du comité de l'Environnement à la Ville de Saguenay

À Jonquière, la Ville songe agrandir et modifier la configuration pour faciliter la circulation des matériaux et des véhicules.

Les écocentres de la ville de Saguenay débordent. Photo : Radio-Canada

Seulement pour l'écocentre de Chicoutimi, la Ville devra investir entre 2 et 4 millions de dollars. Celui-ci pourrait possiblement être déménagé près du centre de tri des matières résiduelles, situé près de l'autoroute.

D'ici deux à trois ans, on le planifie, mais il va falloir éventuellement monter les plans et présenter ça au niveau du conseil. Simon-Olivier Côté, conseiller municipal et président du comité de l'Environnement à la Ville de Saguenay

Environ 150 000 résidents de la Ville de Saguenay et des municipalités environnantes fréquentent les écocentres chaque année, l'une des plus fortes fréquentations de la province.

D'après le reportage de Gilles Munger