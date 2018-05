La saison des feux de forêts débute le 1er avril de chaque année et prend fin le 30 octobre.

On a vu un début relativement tranquille en 2018 à cause d’un printemps enneigé, mais la saison des feux est en plein essor Isabelle Chenard, agente d'information au ministère des Richesses naturelles et des Forêts