Incapable de dénicher la planche parfaite à ses yeux, Simon Laflamme décide de la construire. Après des mois de développement, il réussi à créer une planche à pagaie en bois.

« J'ai adapté la technique des planches de surf en bois aux planches à pagaie. Les planches que je fabrique sont uniques de par leur construction, mais aussi parce qu'elles sont en cèdre blanc du Québec », explique le biologiste de formation devenu entrepreneur.

Satisfait du produit, il décide de lancer son entreprise, Sur l'eau, pour produire des planches à pagaie personnalisées et écoresponsables.

« En étudiant les méthodes de fabrication des planches standards, je me suis rendu compte que le polystyrène et l'époxy, ce sont des produits avec lesquels tu n'as pas le goût de travailler. Tous les sous-produits de fabrication sont toxiques autant pour toi que pour l'environnement », ajoute celui qui habite Bécancour.

Les planches de Simon Laflamme ont retenu l'attention du Centre local de développement (CLD) de la municipalité.