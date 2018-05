Lors de la soirée-bénéfice de la traversée, qui a eu lieu samedi soir à Roberval, les dirigeants ont dévoilé la programmation musicale de l'événement.

La Traversée internationale du lac Saint-Jean recevra Éric Lapointe, Les Hay Babies, Québec Redneck Bluegrass Project ainsi que Patrice Michaud et ses Majestiques.

Selon la présidente de l'organisation, Kim Privé, les gens risquent d'être présents en grand nombre encore cette année.

« On souhaite avoir le même achalandage que l’année passée, on avait une très belle programmation, les gens ont répondu positivement. On souhaite cette année et je pense que c’est ce qui va arriver, que les passeports vont s’écouler en peu de temps. »

Samuel Girard

Le jeune défenseur de l'Avalanche du Colorado, Samuel Girard, sera l'invité sportif de cette édition.

« Samuel Girard est natif de Roberval, donc le fait de l’avoir comme invité sportif ça amène une belle notoriété à notre activité et à notre organisation », précise la présidente.

De l’avoir avec nous cette année c’est un grand honneur. Kim Privé, présidente de la Traversée internationale du lac Saint-Jean

Une campagne de financement réussie

La Traversée a amassé un montant de 126 500 $ lors de sa campagne de financement. Cette récolte dépasse d'un peu plus de 20 000 $ l'objectif qui avait été fixé par l'organisation.