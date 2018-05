Ces chercheurs ont en effet identifié une espèce, le merlu argenté, qui ne consomme aucune matière plastique.

Une autre surprise attendait ces chercheurs. En passant en revue la littérature déjà existante, ils se sont rendu compte que 41 % des espèces de poissons étudiées ne semblaient pas ingérer de matières plastiques.

Max Liboiron, professeur adjointe de géographie à l’Université Memorial et spécialiste de la pollution environnementale, a étudié les contenus gastro-intestinaux de 134 merlus argentés pêchés en 2014 et 2015 dans les Grands Bancs de Terre-Neuve.

Max Liboiron, de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Photo : CBC/Ted Dillon

Les merlus étudiés se nourrissaient là où il y a du plastique qui contamine les eaux au large de la côte sud de Terre-Neuve. Mais aucun de ses poissons n’en a mangé.

Il ne s’agit pas d’une espèce qui mange du plastique. Max Liboiron, de l'Université Memorial de Terre-Neuve

Il est important pour les chercheurs de déterminer la quantité de matières plastiques que consomment les poissons. Ces matières plastiques peuvent être contaminées par les pesticides ou le méthylmercure. Si le poisson mange du plastique, il risque d’absorber ces contaminants. Le poisson est ensuite consommé par l’humain ou par d’autres animaux.

Les perturbateurs endocriniens contenus dans certains plastiques ont été liés à certains problèmes de santé chez l’humain, des cancers au développement fœtal, en passant par l’obésité et les problèmes de thyroïde.

Résultats non concluants pour le saumon et le capelan

Max Liboiron a aussi étudié le saumon et du capelan pêché dans les eaux de Terre-Neuve, et constaté qu’ils ne consommaient pas non plus de matières plastiques. Elle précise toutefois que ces observations ont été faites à une période bien spécifique de la vie de ces espèces.

« Quand nous attrapons le capelan et le saumon dans cette province, il est en général en pleine reproduction, et beaucoup de poissons ne mangent pas durant cette période. Nous ne savons donc pas s’ils ne consomment jamais de plastique, ou s’ils n’en consomment pas seulement lorsqu’ils sont à la fin de leur période de frai », explique-t-elle.

Le capelan pendant la fraie à Chance Cove, sur l'île de Terre-Neuve. Photo : Getty Images/Florence McGinn

En revanche, les recherches ont révélé que le merlu argenté, à travers toutes les périodes de sa vie, ne consomme pas de matières plastiques.

Échantillons trop petits

En consultant 211 autres études existantes sur la consommation de plastique par les poissons, les chercheurs se sont aperçus que le merlu argenté n’était peut-être pas aussi unique qu’il le croyait de prime abord.

Mme Liboiron indique que 41 % des espèces étudiées ne consomment pas de plastiques, selon ces études.

Une autre mise en garde s’impose cependant, puisque les deux tiers de ces études n’ont pas examiné un échantillon suffisamment large pour que les résultats soient concluants, selon Mme Liboiron.

Taux faibles d’ingestion de plastiques à Terre-Neuve-et-Labrador

Néanmoins, Max Liboiron est d’avis que les études dont les conclusions sont moins alarmistes tendent à passer sous le radar.

Pêche au capelan sur la plage de Middle Cove, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : La Presse canadienne/Paul Daly

Selon Mme Liboiron, le taux d’ingestion de plastiques de beaucoup de poissons de Terre-Neuve-et-Labrador est faible.

Il a été démontré par exemple que seulement deux morues sur 100 consommaient des matières plastiques.

« La plupart des scientifiques sont incités à publier des résultats plus spectaculaires, plus excitants, plus angoissants », croit-elle.