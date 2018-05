Avec Clémence. De la factrie au musée, l'institution a voulu retracer les moments forts de sa vie et de sa carrière.

Une photographie de Clémence DesRochers avec son père qui fait partie de l'exposition « Clémence. De la factrie au musée ». Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

« C'est ma vie, ce sont les amours que j'ai aimés, ce sont les peines, les joies. C'est l'amour des chats, l'amour de ma blonde, la présence de mon père et de ma mère. En fait, c'est l'histoire de ma vie », raconte Clémence au milieu des dessins et des photographies qui habillent les murs du musée.

Clémence DesRochers devant un de ses dessins de chat. Son oeuvre est au coeur de l'exposition « Clémence. De la factrie au musée ». Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

Je suis un peu fière de moi. J'ai pas vu grand monde faire ce que je fais avec toute ma naïveté! Clémence DesRochers

De nombreux dessins de chats font partie de l'exposition « Clémence. De la factrie au musée ». Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

Avec plus de 60 ans de carrière, le travail de recherche du musée a été colossale. « C'est une artiste multidisciplinaire qui a touché à beaucoup de médiums. On parle d'une carrière foisonnante, donc on a fait de la recherche dans les archives pour faire une bonne rétrospective. C'est beaucoup de travail, mais c'est très stimulant », explique la chargée de projet au Musée des beaux-arts de Sherbooke, Catherine Duperron.

On parle de son enfance, de son début de carrière et des femmes parce qu'elle a parlé des femmes une bonne partie de sa vie. Il y a aussi deux moteurs de création qui animent Clémence, la nature et la famille. On consacre aussi un volet aux témoignages parce que c'est notre Clémence, notre trésor national. Catherine Duperron, chargée de projet au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Un visiteur regarde un album de Clémence DesRochers. Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

En plus des extraits vidéos et audios qui ponctuent l'exposition, les visiteurs peuvent lire plusieurs poèmes que l'artiste a écrit. « Je suis contente parce que je veux que l'on sache que j'écris, il n'y a pas juste mon père qui a écrit », s'est exprimée Clémence, visiblement en forme, devant la foule rassemblée lors du vernissage.

Parmi les gens qui l'écoutent attentivement, il y a Chantal Lagacé, une admiratrice de longue date. « Mes parents fredonnaient ses chansons. C'est dans notre vie. Clémence, c'est notre patrimoine. C'est en quelque sorte un membre de notre famille. On est tous lié à elle d'une certaine façon. »

Des visiteurs devant des dessins signés Clémence DesRochers. Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

D'autres visiteurs, aux visages plus connus, s'étaient également donné rendez-vous pour saluer leur grande amie.

C'est une carrière incroyable. C'est une femme incroyable. Elle est merveilleuse! Marie Laberge, romancière

Que le musée lui ouvre ses portes? C'était le temps. C'est une fille d'ici avec tant de talents. Il fallait que le musée fasse quelque chose, c'est sûr! Édith Butler, auteure-compositrice-interprète

L'exposition Clémence. De la factrie au musée est présentée jusqu'au 18 novembre au Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Elle voyagera ensuite aux quatres coins du Québec.