Un texte de Laurie Dufresne

Le médecin vétérinaire Éric Hallé estime qu'il faut mettre les bouchées doubles pour recruter de nouveaux diplômés, notamment dans l'Est.

« Sur 4-5 étudiants que tu peux côtoyer pendant quelques années, 1 ou 2 vont peut-être revenir. Donc il faut faire un recrutement très large. Faut se déplacer à St-Hyacinthe, voir les étudiants, les ramener en stage chez nous, les côtoyer, leur parler plusieurs fois par année jusqu'à ce qu'ils soient finissants pour peut-être réussir à avoir quelqu'un. Donc c'est beaucoup plus de temps pour nous en tant que gestionnaires d'entreprise », explique Dr Hallé, qui pratique à la Clinique vétérinaire de l'Estuaire.

Et cette tendance n'est pas prête à s'essouffler au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, selon le Dr David Caron.

« Il y a de la place depuis longtemps, et probablement pour longtemps pour des candidats dans tous les secteurs. Donc les jeunes actuellement au secondaire ou au collégial, qui seront diplômés dans une dizaine d'années, auront probablement toujours la même ouverture au niveau des postes ici », souligne-t-il.

Dr David Caron, médecin vétérinaire et organisateur du Colloque formation continue de la Société des médecins vétérinaires de l'Est du Québec Photo : Radio-Canada

Presque toutes les cliniques affichent des postes. La pénurie est ressentie dans tous les établissements de la région. Dr David Caron, vétérinaire et organisateur du SMVEQ

À l'image de certains hôpitaux régionaux, des cliniques font face à des ruptures de service.

« La Haute-Gaspésie, c'est certain qu'il peut y avoir des bris de service. On a déjà fait des remplacements jusqu'à Bonaventure parce que le vétérinaire avait décidé de prendre sa retraite. Pendant un an, en attendant qu'un vétérinaire soit recruté par le ministère de l'Agriculture, c'est nous autres qui s'est déplacés à Bonaventure », raconte Dr Éric Hallé.

À la Clinique vétérinaire de l'Estuaire, où ce dernier pratique, ce sont les vétérinaires qui se déplacent dans les fermes. « Les journées se rallongent, et les heures s'éternisent un peu plus. Le côté familial est plus difficile. La pression familiale augmente », ajoute M. Hallé.

Dr Éric Hallé, médecin vétérinaire à la Clinique vétérinaire de l'Estuaire Photo : Radio-Canada

Et si la possibilité d'élargir le mandat des infirmières est une solution proposée à la congestion dans les urgences, la même possibilité est évoquée pour les techniciens en santé animale.

Les responsabilités des techniciens / techniciennes en santé animale, les TSA, évoluent. Et pour le mieux, dans beaucoup de sphères. Dr Mathieu Ouellet, médecin vétérinaire spécialisé en cardiologie

Dr Mathieu Ouellet, médecin vétérinaire spécialisé en cardiologie au Centre vétérinaire Daubigny à Québec Photo : Radio-Canada

Un événement rassembleur

Un événement comme le Colloque formation continue de la Société des médecins vétérinaires de l'Est du Québec tenu cette fin de semaine à Rimouski est une occasion pour trouver des partenaires.

« Y'a effectivement des cliniques, dont la nôtre, qui forment des alliances avec d'autres pratiques pour suffire à la demande, pour couvrir des plages horaires qui sont parfois atypiques. [...] Nous, à Québec, on voit des chiens, des chats qui proviennent d'aussi loin que Gaspé, que la Côte-Nord », explique Dr Mathieu Ouellet, médecin vétérinaire spécialisé en cardiologie au Centre vétérinaire Daubigny.

Au total, 126 vétérinaires et techniciens en santé animale du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de Québec ont pris part à l'événement. Six conférences étaient présentées, et 17 kiosques étaient offerts.

Les vétérinaires doivent suivre 40 heures de formation aux deux ans.