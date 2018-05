Les acteurs vont devoir faire des sacrifices et devront voir leurs rétribution réduite s'ils sont pour l'égalité salariale, a estimé dimanche à Cannes l'actrice Salma Hayek, au lendemain d'un appel solennel de 82 femmes de cinéma à lutter contre les discriminations dans le 7e art.

Radio-Canada avec The Associated Press et Agence France-Presse