Un texte de Catherine Poisson, d'après une entrevue réalisée par Kim Bergeron

Les enchères débuteront au prix initial de cinq dollars et seront animées par l'enseignant d'histoire de l'art Jean-Martin Fleury.

L'événement est organisé par les finissants du programme, dont les oeuvres sont exposées au complexe culturel Joseph-Rouleau depuis vendredi.

Comme chaque année, un vernissage a été organisé pour lancer l'exposition à deux volets. Le premier, ISO 2018, présente le travail des 19 finissants du programme, qui proviennent de différentes régions du Québec et de la France.

Un vernissage a eu lieu le vendredi 11 mai pour lancer les expositions ISO 2018 et Auteurs sans titre #6. Photo : Émilie Ferguson

Pour plusieurs d'entre eux, c'est donc à la fois la fin de leur parcours scolaire et de leur séjour à Matane. C'est le cas de Guillaume Kirouac, qui rentrera à Montréal une fois tous ses travaux remis.

« Venir à Matane pour quelqu'un comme moi qui ne vient pas du coin, c'était une grosse décision », admet-il.

Quatre de ses oeuvres sont exposées dans le cadre d'ISO 2018, soit trois autoportraits et un portrait.