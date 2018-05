Plus de 300 personnes ont déjà soumis leur candidature pour l’un des 24 postes à combler.

En compagnie des services d’urgence de la Nouvelle-Écosse et de l’Agence des services frontaliers du Canada, la police régionale d’Halifax animait en fin de semaine un kiosque d’information dans un centre commercial afin d’intéresser les citoyens à ses occasions d’emploi.

Les policiers d'Halifax tenaient une activité de recrutement dans un centre commercial le 12 mai 2018. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

« Il y a souvent des gens qui ne se doutent pas qu'ils ont peut-être les caractéristiques nécessaires pour être d'excellents policiers », explique le constable Sam Côté, un agent d’Halifax rencontré samedi.

La force policière régionale d’Halifax sort de ses habitudes traditionnelles de recrutement et aimerait attirer des candidats qui n’auraient peut-être pas osé postuler par le passé.

« C'est important d'aller chercher un peu plus loin que juste le noyau de gens qui ont toujours voulu être policiers », dit Sam Côté.

Sam Côté, policier à Halifax. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

En d'autres mots, la police veut diversifier ses effectifs. Pour ce faire, elle essaie d’attirer le plus vaste bassin possible de candidats. Même si 300 personnes ont déjà postulé pour devenir l’une des 24 recrues dont la formation débutera en 2019, le corps policier continue de chercher.

Le service policier d'Halifax tenait un kiosque au centre commercial le 12 mai 2018. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

L’an dernier, la police d'Halifax avait dû faire face à d’inconfortables questions au sujet du profilage racial lorsqu'une enquête de CBC en Nouvelle-Écosse avait révélé que les Noirs étaient trois fois plus susceptibles que les Blancs d’être contrôlés par les agents de la police régionale d’Halifax, et les citoyens originaires du Moyen-Orient et du Proche-Orient près de deux fois plus.

Le chef de police Jean-Michel Blais a récemment réitéré l'engagement du service à combattre la discrimination. Il affirme que le service de police d'Halifax est le seul au Canada où les communautés dites marginalisées sont surreprésentées, par rapport à leur poids démographique.

Les services d'urgence recherchent des gens pouvant s'exprimer en plusieurs langues. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

« On a besoin de gens de plusieurs différents horizons qui vont être capables de contribuer », reconnaît le policier Côté. « Notre société, elle est complexe, et on a besoin d'une force policière qui va être capable de répondre à chaque besoin de la communauté. »

Une affiche de recrutement des services 911 en langue micmaque. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Sur les panneaux composant le kiosque érigé ce week-end, on apercevait des phrases en langue micmaque ou en arabe.

Les candidats francophones sont évidemment convoités.

« On a une communauté acadienne qui est très active, donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail pour moi ici », dit avec le sourire le constable Sam Côté.

La campagne de recrutement de la police régionale d'Halifax se poursuit jusqu'en juin.

D’après un reportage de Stéphanie Blanchet