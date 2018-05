Zabia Afzal a été vue pour la dernière fois jeudi vers 10 h 40 près d'Ashbridges Bay dans l'est de Toronto, indique la police régionale de York dans un communiqué.

Une heure avant sa disparition, elle se serait trouvée dans la région de Vaughan, près de l'autoroute 400 et de Major Mackenzie Drive West, disent les enquêteurs.

« Ses amis et sa famille demandent de l'aide pour la retrouver. Toute aide sera la bienvenue », dit la description de Find Zabia, un compte Twitter créé spécialement par ses amis et sa famille.

Le compte dit aussi que des recherches sur le terrain sont organisées dimanche dans les Scarborough Bluffs entre 10 h et 14 h et sur les iles de Toronto entre 11 h et 17 h.

Les organisateurs demandent aux internautes d'utiliser le mot-clic #FindZabia pour partager des informations sur Zabia Afzal.

Un message sur Facebook dit que la jeune femme est partie du travail à Vaughan et a pris un Uber jusqu'à la plage Woodbine jeudi matin.

« Elle a été localisée pour la dernière fois près de l'eau, là où la plage Woodbine rejoint Ashbridges Bay », dit le message.

Radio-Canada n'a pas pu vérifier les informations contenues dans le message Facebook de manière indépendante.

Le syndicat qui représente les chargés de cours en grève à l'Université York a aussi écrit sur Facebook au sujet Zabia Afzal « Zabia est une [aide-enseignante] dévouée pour qui ses étudiants comptent plus que ses propres ambitions universitaires », dit la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique.

« Zabia est une étudiante en doctorat brillante qui travaille sur les injustices dans le système de santé », dit un autre message.

La police dit être inquiète pour sa sécurité.

Zabia Afzal portait un pantalon noir, un chandail à capuche noire ou bleu marine et une chemise verte et fleurie lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois.

Les personnes qui auraient des informations sont priées de contacter la police régionale de York au 1-866-8763-5423 poste 7441.