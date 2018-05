Selon l'Association nationale des camionneurs artisans, le recours à ces camionneurs non régis laisse la porte grande ouverte à la corruption et au déploiement de stratagèmes de fausse facturation.

Le directeur général de l'Association, Gaétan Légaré, mentionne que tous les centres de services du ministère seront visités et que des perturbations sont à prévoir, notamment autour de la colline du Parlement à Québec et de l'échangeur Turcot à Montréal.

La circulation automobile risque donc d'être ralentie sinon paralysée, dès 6 h 30, en pleine heure de pointe.

M. Légaré dénonce l'inaction du ministère qui, selon lui, continue de permettre aux entrepreneurs, sur ses propres chantiers, de retenir les services de camionneurs qui ne sont pas régis par la Commission des transports du Québec. Il avance même que le ministère serait tenté d'accroître la proportion de contrats octroyés à ces camionneurs.

« On l’a fait en 2016, les gens ont fait ça correctement, on n’a pas trop perturbé la population. On veut protéger les investissements des Québécois. Le ministère des Transports a la possibilité de le faire, comme 300 municipalités l’ont fait après la commission Charbonneau, quand elles ont ordonné aux entrepreneurs de transiger avec un organisme de courtage pour leurs besoins en camion », a indiqué M. Légaré à RDI Matin.