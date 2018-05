Fait rare, les deux animateurs sont montés sur scène avant le numéro d'ouverture pour féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce mouvement, ajoutant qu'il était maintenant temps d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes.

Les acteurs des séries District 31, Unité 9, L'imposteur et Fugueuse partent avec une longueur d'avance dans la course aux prix.

Les premières récompenses de la soirée sont d'ailleurs allées à District 31 : Magalie Lépine-Blondeau et son collègue Gildor Roy sont allés cueillir un trophée.

Les deux acteurs pourraient remonter sur la scène plus tard dans la soirée. Gildor Roy est en nomination dans deux autres catégories pour ses rôles dans Lâcher prise et Marche à l'ombre, et Magalie Lépine-Blondeau est aussi en lice pour la série humoristique Boomerang.

Des habitués du gala pourraient décrocher de nouveaux prix, dont Guylaine Tremblay pour son rôle de Danielle dans En tout cas.

Un autre chouchou du public, Charles Lafortune, a une fois de plus remporté un prix, dimanche, pour ses populaires émissions La Voix et La Voix junior.

Les animateurs Patrice L'Écuyer et Guy A. Lepage pourraient aussi ajouter un prix à leur riche collection.

De nouveaux visages pourraient s'illustrer au gala, dont Ludivine Reding pour son rôle marquant de Fanny dans Fugueuse.

Pier-Luc Funk (Le Chalet), Fabien Cloutier (Les pays d'en haut et Faits divers) et Sophie Desmarais (L'imposteur) sont aussi en nomination pour la première fois.