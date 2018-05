Ludivine Reding, qui a marqué les esprits cette année en incarnant la jeune Fanny dans Fugueuse, est allée cueillir son premier prix Artis en larmes, celui du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière.

Dans son discours, elle a rappelé l'importance de s'attaquer aux réseaux de prostitution, plutôt que de blâmer les victimes et leurs familles. Dans Fugueuse, Fanny, une jeune fille de bonne famille, tombe entre les griffes d'un proxénète.

« C'est un sujet qui est tellement tabou. Oui, on en avait entendu parler en 2016 avec les fugues. Mais jamais assez! Les gens savaient pas, c'est encore des préjugés sur les victimes, qui viennent de mauvaises familles, qu'elles sont niaiseuses », a-t-elle expliqué en entrevue dans la salle de presse.

Les premières récompenses de la soirée sont allées à deux autres acteurs qu'on n'a pas souvent vu au gala Artis. Magalie Lépine-Blondeau et son collègue Gildor Roy ont mis fin à la domination de Guylaine Tremblay et Guy Nadon, qui gagnaient depuis des années dans les catégories meilleurs rôles féminin et masculin dans des séries dramatiques annuelles.

Les deux acteurs ont été salués pour leur rôle dans la très populaire émission quotidienne District 31.

Gildor Roy est d'ailleurs retourné sur scène pour aller chercher le prix du meilleur rôle masculin dans une comédie, Lâcher prise. Visiblement surpris, l'acteur a attendu plusieurs secondes avant de se lever pour aller sur scène.

Les chouchous du public

Ceux qui ont été souvent été couverts de trophées dans les dernières années ne se sont pas retrouvés bredouilles.

Charles Lafortune, Gino Chouinard et Guy Jodoin ont poursuivi leur récolte cette année, respectivement pour l'animation d'une émission de variété et divertissement, d'une émission de service et d'une émission de jeux.

Pierre Bruneau, qui gagne le prix du meilleur animateur de nouvelles sans interruption depuis 2011, a une fois de plus été récompensé.

Guylaine Tremblay, qui a souvent été félicitée pour son rôle de Marie dans Unité 9, s'est cette fois-ci démarquée pour sa prestation dans une comédie, En tout cas.

Mention rapide du mouvement #MoiAussi

Maripier Morin et Jean-Philippe Dion ont donné le coup d'envoi au 33e gala des Artis, en abordant d'emblée le sujet de l'année : le mouvement #MoiAussi.

Fait rare, les deux animateurs sont montés sur scène avant le numéro d'ouverture pour féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce mouvement, ajoutant qu'il était maintenant temps d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes.

Bien que le sujet ait été abordé au début du gala, il semble être passé inaperçu pendant la soirée et lors des discours des artistes.

L'animateur Gino Chouinard a confié qu'il en aurait parlé si le sujet n'avait pas été mis de l'avant en début de cérémonie.

« Je ne voulais pas revenir là-dessus, ils ont brisé la glace, on est passés aux festivités. Je ne voulais pas revenir avec ça après, mais j'aurais aimé ça le faire », a-t-il soutenu dans la salle de presse.