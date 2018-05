Des fermes sont à risque de brûler, mais aucun bâtiment n’a été touché, précise Bob Scott, le chef adjoint des pompiers du comté de Strathcona.

Selon lui, le vent et les conditions secs ont attisé les flammes qui risquent de se propager dimanche en raison de la remontée des températures.

Samedi, les personnes évacuées habitaient le long de la route 204 entre les routes 562 et 564, dit un communiqué de presse de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Leur nombre n'a pas été précisé pour l'instant.

Il leur est demandé de s’inscrire à la caserne des pompiers située au 5112 de la rue Queen à Bruderheim.

Une quarantaine de pompiers de Bruderheim, Chipman, Fort Saskatchewan et des comtés de Strathcona et Lamont tentent d’éteindre les flammes. Ils sont appuyés par un hélicoptère et un bulldozer.

La Ville de Bruderheim affirme que les feux ne menacent pas la localité, car les vents lui sont favorables et les feux se trouvent à environ 5 kilomètres.

