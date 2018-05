Un texte de Mélissa Savoie-Soulières et Roxanne Simard

La circonscription est sans député depuis la démission du libéral Denis Lemieux l'automne dernier.

Trois candidats sont officiellement sur les rangs : la femme d'affaires Lina Boivin pour le Parti libéral du Canada, l'ancien entraîneur des Saguenéens de Chicoutimi Richard Martel pour le Parti conservateur du Canada et le syndicaliste Éric Dubois pour le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Éric Dubois se réjouit de cette annonce, mais déplore que Justin Trudeau ait attendu presque six mois avant de lancer l'élection. « Enfin après des visites de ministres, de députés et du premier ministre la semaine dernière, on n’avait jamais autant entendu parler des libéraux en cinq mois », a précisé le candidat pour le NPD.

Ce n’est pas acceptable de laisser une population comme celle de Chicoutimi-Le Fjord sans représentant politique pendant une période aussi longue. Éric Dubois, candidat du NPD

L'exécutif régional du Bloc québécois n'a pas l'intention de présenter un candidat en raison de la crise qui perdure avec la chef Martine Ouellet, même si celle-ci pourrait décider d'en présenter un.

« L’exécutif m’a donné le mandat de ne pas présenter de candidat et je respecte mon exécutif. Si Mme Ouellet veut présenter un candidat, on verra, mais nous, on ne sera pas là », a précisé la porte-parole du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Élise Gauthier.

Martine Ouellet n’accordera pas d’entrevue dimanche, mais son équipe confirme qu’elle est en discussion avec quelques candidats potentiels.

Richard Martel a installé des affiches électorales à Chicoutimi-Nord. Photo : Radio-Canada

De son côté, le candidat conservateur n'a pas perdu de temps. Le matin même de l'annonce de la date de l'élection partielle, Richard Martel avait déjà installé quelques pancartes sur le territoire.