Les jeunes montés sur scène samedi soir se réjouissent d’avoir participé à la 14e édition du concours Accros de la chanson.

La finaliste Audrée Basque Goguen, originaire Tracadie-Sheila, a gagné le prix dans la catégorie solo.

Auteur-compositrice, interprète et multi-instrumentiste, elle a conquis le public.

Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu ce prix-là. J’ai été récompensée pour ma passion. Je suis sur un petit nuage. C’est merveilleux. Audrée Basque Goguen, finaliste

Le groupe Track of Rock a pour sa part remporté six prix notamment celui de choix du public.

Le groupe Track of Rock vient de l’École Marie-Esther, à Shippagan Photo : Radio-Canada/Samuel Chiasson

Originaires de Lamèque, les cinq membres âgés de 15 ans n’en reviennent pas de leur soirée.

« C’est la plus belle journée de ma vie », déclare l'un des jeunes.

« Notre chanteur avait une grippe avant de venir. Participer au concours était juste pour le fun. C’était aussi l’occasion d’en apprendre plus sur la francophonie », ajoute un autre membre du groupe.

Les gagnants dans chacune des catégories ont remporté une bourse d'études et bénéficieront de l'enregistrement d'un démo ainsi que des vitrines et spectacles dans des festivals, salles et concours musicaux.

Pour le parrain du concours, Raphaël Butler, la soirée a été une réussite.

Je trouve ça incroyable de voir ces jeunes donner un tel spectacle. Ce sont des musiciens-auteurs-compositeurs. C’est incroyable de voir cette relève musicale qui est en Acadie Raphaël Butler, parrain

L’événement annuel permet aux jeunes artistes de la francophonie d'exprimer leur talent.

Avec les informations de Samuel Chiasson