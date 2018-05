La fin des inondations est proche au Nouveau-Brunswick.

À Fredericton, le niveau de l’eau se situe à 5,8 mètres et continuera de diminuer. Plusieurs riverains regagnent alors leur domicile après avoir évacué pendant plusieurs jours. Ils constatent l'ampleur des dégâts.

Claude Basque, un résident de Maugerville, est retourné chez lui après deux semaines.

Claude Basque, un résident de Maugerville, croit que sa maison pourrait être invivable. Photo : Radio-Canada

Ses planchers, meubles et murs sont totalement perdus. Quatre à cinq pieds d’eau se sont infiltrés dans sa maison.

Les choses matérielles sont moins importantes. Vraiment quand nous y pensons c’est notre sécurité qui est plus importante. Je peux seulement être positif. Claude Basque, résident de Maugerville

Son opération nettoyage ne fait que commencer.

La Croix-Rouge canadienne offre des trousses de nettoyage des dégâts d’inondation aux gens du Nouveau-Brunswick qui sont en mesure de regagner leur domicile de façon sécuritaire.

Les trousses contiennent des gants, un masque et des produits dégraissants entre autres. « On a distribué plus de 538 trousses et on en attend d’autres dans les prochains jours », déclare Reda Debbagh, coordonnateur de la gestion des urgences au sein de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge canadienne demande aux résidents d'être prudents lorsqu'ils nettoient leur maison. Photo : Radio-Canada

Retour au calme à Saint-Jean

Le niveau de l’eau est à 4,2 mètres dans la région de Saint-Jean et devrait se situer en dessous du seuil d'inondation lundi.

L'Organisme de gestion des services d'urgence de Saint-Jean (OGSUSJ) cesse de recommander aux riverains de quitter leur résidence.

La plupart des sinistrés évacués peuvent désormais gagner leur domicile sauf pour les secteurs de :

Promenade Tippet ;

allée Farry Cove ;

chemin Lawrence Long ;

chemin no 7.

Treize des 28 tronçons de route fermés dans le secteur en raison des inondations sont rouverts.

Appel à l’aide

La Ville de Saint-Jean continue dimanche son opération de nettoyage.

Samedi, une soixantaine de bénévoles ont porté main-forte aux nombreux sinistrés de la région. La Ville a aussi distribué 130 trousses d’information pour aider les propriétaires à commencer le processus de ramassage.

Plusieurs bénévoles se sont inscrits samedi pour aider les sinistrés. Photo : Radio-Canada

« Nous avons un besoin immédiat de plus de bénévoles pour aider », indiquent les autorités dans un communiqué.

La Ville espère que plus de bénévoles mettront la main à la pâte pour nettoyer les dommages causés par l’inondation.

Les volontaires peuvent s’inscrire à Harbour Station à 9 h, 12 h et 15 h.

Les autorités rappellent aux sinistrés qu’il est important de contacter les assureurs.

Quoi faire pour commencer une réclamation :