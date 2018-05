« De nombreux Ontariens ont une assurance dentaire, mais les deux tiers des aînés à faible revenu ne peuvent pas s’en permettre une », a déclaré M. Ford aux journalistes à Toronto.

« Ils se retrouvent aux urgences à cause d'une douleur dentaire insupportable, ce qui signifie plus de souffrances pour les personnes âgées et plus de pression sur notre système de soins de santé. »

Selon un communiqué publié par le parti, le plan serait mis en œuvre en deux phases.

Premièrement, plus d'argent serait affecté aux « unités de santé publique, aux centres de santé communautaire et aux centres d'accès aux services de santé pour les Autochtones ». Deuxièmement, un gouvernement conservateur augmenterait le financement des soins dentaires dans les régions mal desservies et établira des unités de soins dentaires mobiles pour desservir les collectivités éloignées.

M. Ford a déclaré que le plan pourrait aider jusqu'à 100 000 personnes âgées chaque année. Les conservateurs utiliseraient le même seuil que le Programme de médicaments de l'Ontario, ce qui signifie qu'un seul aîné ayant un revenu de 19 300 $ ou moins ou un couple ayant un revenu combiné de 32 300 $ ou moins serait admissible.

« Je veux que nos aînés sachent qu’il y a de l'aide qui s’en vient, que nos aînés ont bâti cette province, qu'ils ont pris soin de nous et qu'ils nous ont élevés », a déclaré M. Ford.

« Il est temps que nous fassions plus pour prendre soin d'eux », a-t-il poursuivi, réitérant l'engagement précédent de son parti à créer 15 000 lits supplémentaires de soins de longue durée sur cinq ans.

Pour sa part, le Nouveau Parti démocratique a promis un investissement de 670 millions de dollars pour étendre la couverture dentaire financée par les fonds publics à toutes les personnes âgées. L'engagement fait partie d'une proposition plus vaste de 1,2 milliard de dollars visant à offrir une couverture à chaque personne en Ontario.

De leur côté, en vertu du plan proposé par les libéraux en matière de médicaments et de soins dentaires dans le budget de 2018, les personnes âgées qui n’ont pas accès à des assurances auraient droit à un remboursement de frais dentaires annuels pouvant aller jusqu'à 400 $ pour un particulier ou 600 $ pour un couple. Le budget ne précisait pas si le programme s'étendrait à ceux qui reçoivent de l'aide sociale ou qui reçoivent des prestations d'invalidité.