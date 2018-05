L'alpiniste accomplie a déjà réalisé l'ascension des sept sommets les plus hauts du monde, y compris le mont Everest en 2012, mais il s'agira de sa première ascension en solo. Si elle réussit l'exploit, Monique Richard serait la première femme à atteindre ce sommet toute seule. « J'ai fait les sept plus hauts sommets, mais je serais tellement fière de faire le plus haut sommet de mon pays. »

Le mot qui me vient c'est "libre". C'est ma première motivation, de vivre cette expérience en toute liberté. [...] Pas de comptes à rendre. Monique Richard, alpiniste

Monique Richard se sent prête à entreprendre son expédition solo sur le mont Logan, « mais c'est la montagne qui va décider si finalement je suis capable ou pas capable ». Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Prête pour un solo

L'an dernier, Monique Richard, accompagnée d'un autre alpiniste, a dû redescendre du mont Logan à 12 heures du sommet pour des raisons de sécurité. Une expérience qui l'a déçue et motivée à se lancer dans cette nouvelle aventure seule.

J'ai vu que, oui, je pense que je pourrais être capable. Évidemment avec les risques que ça comporte, je me suis quand même préparée, mais c'est la montagne qui va décider. Monique Richard, alpiniste

Une ascension seule signifie toutefois une logistique importante puisque le matériel ne peut être partagé entre plusieurs participants d'une même expédition.

« [L'équipement] va être très lourd. Je vais tenter de faire une acclimatation un peu plus lente au début. Aller porter des choses, par exemple, du camp de base au camp 1 et revenir au camp de base. C'est un peu ma stratégie. Après le camp 3, j'ai l'intention d'y aller très léger, avec juste mon bivouac. »

Crevasses, tempêtes et brouillard

La moitié seulement des quelque cinquante alpinistes qui, chaque année, tentent l'aventure atteignent le sommet.

Bien que l'ascension du mont Logan ne soit pas considérée comme des plus difficiles techniquement, la montagne comporte néanmoins de nombreux défis particuliers. Le mont est isolé et peu fréquenté comparativement à d'autres sommets du monde. Les températures par ailleurs peuvent atteindre les -40 degrés même à ce temps-ci de l'année, et les tempêtes y sont inévitables. « Il y a 300 jours de tempête par année », affirme, avisée, la Québécoise.

Monique Richard Photo : Facebook / Monique Richard Alpiniste/Monique Richard

Mais ce que craint le plus Monique Richard, c'est le brouillard. « Je ne vais pas insister s'il y a un brouillard. Même si j'ai un GPS et une boussole, je ne vais pas insister. Je sors mon bivouac et j'attends. C'est ma stratégie. Je ne veux pas prendre de risques. »

Pour les crevasses, Monique Richard s'est munie de bâtons avec des piolets intégrés. Elle a par ailleurs apporté cette année des skis plutôt que des raquettes qui, l'an dernier, l'ont ralentie.

L'alpiniste pourra à tout le moins profiter de la luminosité perpétuelle du Grand Nord qui prévaut à cette période de l'année.