Les cloisons seront conçues pour « restreindre l’accès des clients à l’aire où travaille l’opérateur », peut-on lire dans le mémo qui doit être présenté lors de la prochaine rencontre de la Commission du transport en commun, mercredi.

« Il y a un peu plus de 10 ans, OC Transpo a mené un examen préliminaire en installant des barrières à bord d’un autobus, et continue de surveiller les développements relatifs aux barrières protectrices dans l’industrie du transport en commun », a écrit M. Manconi dans le document. « Le moment est maintenant opportun pour entreprendre un examen détaillé des impacts opérationnels d’écran protecteurs et d’en évaluer les bénéfices potentiels. »

Un chauffeur d'autobus de Mississauga, en Ontario, derrière une vitrine protectrice. Photo : CBC News

« Un pas dans la bonne direction »

Des barrières protectrices ont longtemps été réclamées par les conducteurs d’OC Transpo. Bon nombre d’entre eux doivent gérer des passagers distrayants et même violents, selon le président de la section locale 729 du Syndicat uni des transports, Clint Crabtree.

« Nos membres veulent être protégés des attaques potentielles », a raconté M. Crabtree à CBC, vendredi. « Tout ce qu’on peut faire pour protéger quelqu’un d’une attaque est un pas dans la bonne direction. »

Le leader syndical estime que plus d’une centaine d’attaques ont été perpétrées contre des chauffeurs d’OC Transpo en 2017 et que ce taux est en augmentation croissante depuis les trois dernières années.

Les chiffres avancés par M. Crabtree sont assez près de ceux mis au jour par une analyse des violences faites aux chauffeurs d’autobus réalisée par CBC en 2016. En 2015, les opérateurs de l’agence de transport ottavienne se sont fait attaquer, cracher dessus ou menacer 85 fois, soit environ un incident aux quatre jours, selon des documents obtenus en vertu de la loi d’accès à l’information.

Selon les données de la Ville d'Ottawa, les attaques contre les chauffeurs augmentent depuis 2014. Photo : CBC News

Lancement du projet pilote à l’automne

Les passagers d’OC Transpo verront apparaître les premiers écrans protecteurs cet automne, a souligné M. Crabtree.

Ils se retrouveront dans huit à douze autobus de tout type (traditionnel, articulé et à deux étages) et ne seront pas installés sur des autobus d’une ligne en particulier.

Le projet pilote devrait durer environ un an, a-t-il ajouté.

OC Transpo a soulevé l’idée d’installer des écrans protecteurs pour ses chauffeurs dès 2010, mais a abandonné le projet après avoir calculé que les baies vitrées coûteraient 2,6 millions de dollars — plus l’installation — pour toute la flotte.

Aucun représentant de la Ville d’Ottawa ou d’OC Transpo n’a voulu commenter le dossier avant la rencontre de la Commission du transport en commun du 16 mai.

Toutefois, le directeur des opérations du transport en commun, Troy Charter, a affirmé dans une déclaration écrite qu'OC Transpo était « engagée à fournir un environnement de travail sécuritaire à tous ses employés ».

Plus de conscientisation à la sécurité des chauffeurs

La popularité des écrans protecteurs « augmente progressivement » depuis les cinq dernières années, a estimé Tom Klos, qui est directeur des ventes d’Arow Global, un manufacturier d’écrans protecteurs basé au Wisconsin.

« Je pense que de façon générale, il y a plus de conscientisation au sujet des attaques contre les chauffeurs partout en Amérique du Nord. Il y a une plus grande volonté de protéger les travailleurs », a raconté M. Klos.

Ottawa n’est pas la seule ville canadienne qui considère de protéger ses chauffeurs d’autobus. En novembre 2017, Winnipeg Transit a elle aussi lancé un projet pilote pour étudier l’efficacité de deux types de baies protectrices, neuf mois après qu’un de ses chauffeurs a été poignardé à mort. La Commission de transport de Toronto a également installé des écrans protecteurs sur certains de ses véhicules.

Tom Klos a affirmé que l’installation d’un écran « sur mesure » coûte généralement entre 4000 et 6000 dollars américains, soit d’environ 5000 à plus de 7500 dollars canadiens.