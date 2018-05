Jusqu’à l’âge de 11 ans, Phyllis Podsednik pensait qu’elle était enfant unique. Sa mère qui lui a ensuite révélé qu’elle avait neuf frère et soeurs.

Ses parents se sont séparés aux États-Unis. Faute de moyens, sa mère avait dû placer ses enfants en famille d'accueil. Seule Phyllis Podsednik, la plus jeune, était restée avec sa mère.

« Elle n’a jamais parlé de cela quand je grandissais, explique Mme Podsednik, c’était un sujet sensible pour elle. » L'octogénaire souffre maintenant de démence et n’est plus en mesure de répondre aux questions de sa fille.

Au fil des ans, certains membres de la fratrie sont venus voir leur mère. Cela a permis à Phyllis Podsednik d’un peu mieux les connaître. C’est toutefois seulement en 2017 que les huit enfants ont organisé une première réunion familiale.

« Malgré tous les coups durs et la douleur, ce sont devenus des gens vraiment, vraiment bien », témoigne Phyllis Podsednik.

En octobre, après la réunion, une neuvième personne a découvert qu'elle appartenait à la lignée. Il s'agit de Karen Nadolski, qui a retrouvé la trace de sa famille grâce à des tests ADN, explique Phyllis Podsednik.

Malgré ces retrouvailles à venir, il reste encore une ombre au tableau : une dixième enfant, nommée Sheryl Ann Emerson par sa mère biologique, reste introuvable.

« Sheryl Ann Emerson, où que tu sois, nous t'attendons et te cherchons toujours », lance Phyllis Podsednik.