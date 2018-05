Un texte de Bienvenu Senga

En venant à Sudbury, la responsable des évènements des Éditions Les Malins de Montréal, Valérie Perreault, espérait rééditer son expérience fructueuse du Salon du livre de Hearst l’an dernier. Elle se dit toutefois déçue du faible achalandage.

La responsable des salons et des évènements des Éditions Les Malins de Montréal, Valérie Perreault, déplore le manque d'achalandage au huitième Salon du livre du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

C’est très accueillant, mais ça manque un petit peu de visiteurs. Valérie Perreault, responsable des salons et des évènements des Éditions Les Malins

L’évènement a réuni une quarantaine d’auteurs francophones et près de soixante maisons d’édition.

La propriétaire de la librairie du Soleil, la seule présente au salon, fait le même constat que Valérie Perreault. « Il y a un dynamisme, mais c’est quand même assez tranquille », note Francine Mercier-Chevrier.

Elle dit apprécier les causeries et les rencontres d’auteurs proposées au salon, mais croit qu’elles ont pris le dessus sur le reste des activités.

Le Salon du livre misait notamment sur un nouvel emplacement, l’École d’architecture McEwen, pour accroître sa visibilité.

Sans avoir encore fait le compte final des visiteurs, la présidente du conseil d’administration, Mireille Ménard, se dit tout de même satisfaite.