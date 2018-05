Un texte de Lise Millette

La coordonnatrice de la formation au Comité sectoriel de la main-d'oeuvre en aménagement forestier, Catherine Rioux, confirme que dans le milieu, on parle désormais de Forêt 4.0.

« La foresterie 4.0, c'est le sujet de plusieurs conférences dans les dernières années. Ça fait partie du paysage, ça évolue, tout comme le monde autour », dit-elle.

Des arbres Photo : Radio-Canada/Lise Millette

GPS forestiers, machinerie innovante, Mme Rioux précise que le secteur a su tirer profit des nouvelles réalités.

« On voit de plus en plus aussi la technologie avec les drones, au niveau de l'aménagement, dit-elle. Les machines aussi, les ordinateurs dans les machines forestières ça évolue beaucoup. Le métier de technologue aussi, sur le terrain, a vu ses outils évoluer. »

Ces nouveautés ont d'ailleurs été présentées aux entrepreneurs lors de la première journée de l'événement vendredi.

Des fabricants d’équipements forestiers avaient présenté des machines dernier cri comme des mâts articulés, des broyeurs à la puissance décuplée et les équipements multifonctionnels.

Le ministre Luc Blanchette était présent à l'événement « Portes ouvertes sur notre forêt organisé » à Amos. Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Mais l'innovation, pour le ministre des Forêts, Luc Blanchette, c'est aussi plus de valeur ajoutée pour le bois.

« Les deuxième et troisième transformations, c'est rendu qu'il y a plus d'emplois au Québec là-dedans, que dans la première », mentionne le ministre.

L'innovation se fait aussi sentir au chapitre de l'aménagement durable de la forêt, des normes environnementales et d'un souci de régénération de la forêt.