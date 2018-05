Depuis la fermeture des Grands jardins de Normandin en 2010, la municipalité a tenté à maintes reprises de relancer les activités sur le site. Avec l'abandon du projet de parc de divertissement familial, les citoyens se sont réapproprié l'endroit pour y aménager un jardin communautaire.

« On a travaillé pendant les quatre dernières années sur un projet de monde fantastique. On est allé au bout de l'aventure », a expliqué le maire de la municipalité, Mario Fortin.

C'était un projet touristique majeur qu'on voulait mais c'était trop ambitieux pour la capacité de la ville et de la MRC Maria-Chapedelaine. Mario Fortin, maire de Normandin

Une quarantaine de parcelles de terre sont mises à la disposition de la communauté. Déjà, les amateurs de jardinages commencent à préparer le site, explique le conseiller municipal, François Potvin.

Les citoyens de Normandin sont très heureux de pouvoir profiter d'un jardin communautaire. Photo : Radio-Canada

« La semaine passée déjà, il y a des gens qui sont venus faire l'entretien du site. Les gens sont vraiment contents », note le conseiller.

Pour les citoyens, ce projet est une belle façon de redonner vie au site abandonné.

On va s'amuser et on a travaillé fort! Je connais les jardins du bout de mes mains. Josée Lévesque, bénévole et ancienne employé des Grands jardins de Normandin

La municipalité aimerait aussi développer d'autres projets sur le site.

« On travaille aussi avec un groupe de jeunes, on a une coop qui a installé un parc d'amusement dans les bâtiments des grands jardins et a décollé ce projet-là. Ils ont eu plusieurs personnes qui amènent leurs jeunes jouer-là. On va élargir leur offre de services, on va utiliser le terrain pour mettre certains jeux pour les enfants », ajoute le maire.

Un employé s'occupera du jardin tout l'été. La municipalité espère que ce projet pilote donnera le goût à davantage de citoyens de s'impliquer.

D'après le reportage de Jessica Blackburn