Mélanie Bergeron McAndrew et ses camarades de karaté de Masson-Angers voulaient faire une croisière dans les îles grecques après un colloque d’arts martiaux qui se tenait à Athènes. L’état de santé de Mélanie a commencé à se détériorer après l’événement, mais la situation n’était pas encore alarmante.

« Avec [la visite de] l’Acropole, plus le changement d’heure, plus l’entraînement de trois jours, c’est normal qu’on soit tous un peu fatigués », raconte l’instructeur de karaté de Mélanie, Mike Leclair.

Mike Leclair et les camarades d'arts martiaux de Mélanie sont solidaires avec elle et ont levé des fonds pour envoyer la mère de Mélanie auprès de sa fille. Photo : Radio-Canada

C’est à bord du bateau de croisière, le jour du 35e anniversaire de Mélanie, que la douleur a pris le dessus, à un point tel que la jeune femme devait se déplacer en fauteuil roulant. Le médecin du navire lui a fourni des antidouleurs.

Le lendemain, Mélanie et le médecin se sont rendus à un hôpital de l’île de Rhodes pour avoir un diagnostic plus complet. Le personnel médical sur place a estimé que Mélanie était atteinte du syndrome de Guillain-Barré, une maladie où le système immunitaire de la personne touchée s’attaque aux nerfs périphériques du corps.

« On lui a interdit de remonter sur le bateau de croisière, parce que ce n’était pas bon pour sa santé […] Elle est prise à Rhodes parce que ses poumons sont affectés et elle ne peut pas prendre l’avion », relate Mike Leclair.

Mélanie est désormais seule et attend d’être transférée à Athènes, dimanche, pour passer des tests supplémentaires afin de faire la lumière sur sa condition. « C’est juste de savoir qu’elle est toute seule, ça, c’est dur », s’inquiète la mère de Mélanie, Lucie Bergeron.

Qui plus est, Lucie Bergeron a non seulement de la difficulté à communiquer avec sa fille, mais aussi avec le personnel médical qui prend soin d’elle.