Plus de 150 entrepreneurs en herbe provenant des quatre coins de la MRC de La Côte-de-Gaspé ont réalisé 14 projets.

Les projets incluent notamment un service alimentaire à l'école de Rivière-au-Renard et une salle d'entraînement physique à Murdochville.

Plusieurs initiatives dépassent le cadre scolaire et ont un impact concret dans la communauté, constate le conseiller jeunesse en entrepreneuriat, Steve Fournier.

« Ce sont différents projets qui ont différents impacts, tous à leur niveau. Le principal c'est de dire aux jeunes : vous avez une idée, on va vous aider à la mettre en place et on va vous motiver », souligne-t-il.

Ça touche à l'école, mais ça a aussi un impact dans leur vie. Steve Fournier, conseiller jeunesse en entrepreneuriat

Le défi vise ainsi à assurer la relève entrepreneuriale tout en encourageant la persévérance scolaire. L'activité permet également aux élèves de comprendre que se lancer en affaires est une voie tout à fait accessible, malgré les difficultés.

Laetitia Leblanc et Charlotte Côté en sont un bon exemple. Leur entreprise de savons chinois connaît un bon succès.

« On a déjà vendu plus de 300 savons depuis qu'on a commencé », indique fièrement Charlotte.

« Des savons chinois, ce sont des savons en glycérine offerts en différentes fragrances, et c'est hypoallergène », précise Laetitia.

Un jury régional sera bientôt formé pour déterminer le meilleur projet parmi les finalistes qui se seront démarqués dans les six MRC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

D'après les informations de Martin Toulgoat