C'était l'occasion pour les participants de prendre un café et de faire de nouvelles rencontres.

L'événement était organisé aux quatre coins du Québec par la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) et avait lieu pour la première fois.

Les gens se sont rassemblés samedi d'après-midi pour prendre un café et un musicien était sur place afin de mettre de l'ambiance.

C’est important parce qu’on a vu encore des statistiques cette semaine sur l’isolement des aînés. Louise Potvin, bénévole

Selon Louise Potvin, il ne faut pas sous-estimer la solitude chez les aînés en région.

« C’est sûr que nous on est en région on dit que c’est moins pire, mais ce n’est pas moins pire vraiment parce que les jeunes s’en vont en ville, travailler ailleurs et nos aînés restent seuls. On a aussi des rangs, des secteurs éloignés, donc il y a beaucoup de solitude. »