Une nouvelle Loi sur la sécurité routière (Traffic Safety Act), qui encadrera notamment la circulation à vélo et les distractions au volant d’un véhicule, viendra éventuellement remplacer l’actuelle Loi sur les véhicules automobiles (Motor Vehicle Act).

Paul Arsenault, du ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

« À certains endroits dans la Loi sur les véhicules automobiles, les cyclistes ne sont pas mentionnés », explique Paul Arsenault, directeur des projets spéciaux au ministère des Transports. « On parle des piétons et des véhicules motorisés, mais on omet les cyclistes. »

M. Arsenault explique que ces omissions dans le texte de la loi causent des problèmes lorsque vient le temps de l’appliquer.

Récemment, Kyle MacKay, un cycliste, a eu le bras cassé et une commotion cérébrale après avoir été renversé par une voiture à Halifax. L’automobiliste a été accusé de « ne pas avoir cédé le passage à un véhicule à une intersection ». Mais comme un vélo n’est pas défini comme étant un véhicule, la Couronne a abandonné les accusations.

Kyle MacKay a eu le bras cassé et une commotion cérébrale après avoir été renversé par une voiture, mais l'automobiliste n'a pas fait face à la justice. Photo : CBC/Shaina Luck

« La loi actuelle est vraiment problématique », dit Kelsey Lane, de la Coalition des cyclistes d’Halifax, l’un des quelque 50 groupes ayant interpellé le ministère des Transports à ce sujet. « C’est une très, très ancienne loi » qu’elle estime biaisée en faveur des automobilistes.

Elle croit important que la loi reflète le fait que les piétons, les cyclistes et les gens qui utilisent des appareils de mobilité comme des fauteuils roulants ou des quadriporteurs sont plus vulnérables qu’une personne assise dans une voiture.

Kelsey Lane, de la Coalition des cyclistes d'Halifax. Photo : CBC

Mme Lane espère voir dans la future loi des mesures pour réduire la vitesse, et indique que son groupe demande entre autres que l’action de heurter un cycliste en ouvrant sa portière de voiture devienne une infraction selon la loi.

La longueur du processus législatif est source d’impatience et d’inquiétude

Le ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse veut entendre les avis du public jusqu’au 8 juin et prévoit déposer un projet de loi à la session automnale à l’Assemblée législative.

Paul Arsenault avertit cependant qu’il faudra du temps pour passer en revue tous les règlements. Il s’attend à ce que le processus prenne de 18 à 24 mois.

Ben Buckwold, directeur de Bicycle Nova Scotia. Photo : CBC

Bicycle Nova Scotia fait le décompte des collisions impliquant des cyclistes. Depuis septembre 2016, le groupe a dénombré 29 incidents, rapportés sur une base volontaire, dans lesquels un cycliste a été frappé par une voiture.

Dans l’attente du dépôt d’une nouvelle loi, Ben Buckwold, directeur de Bicycle Nova Scotia, est inquiet et se demande de quelle façon les policiers vont appliquer la Loi sur les véhicules automobiles cet été si plusieurs règlements ne font pas mention des cyclistes. « Ça semble envoyer un étrange message aux policiers. Que vont-ils faire dans l’intervalle ? », dit-il.

Paul Arsenault explique qu’il est plus long pour le ministère des Transports de réécrire une loi entière que de simplement y apporter des modifications mineures.

M. Arsenault dit comprendre que les besoins sont pressants pour les cyclistes. « Nous leur demandons de la patience, alors que nous essayons de faire ce travail considérable », plaide-t-il.

Il est possible jusqu’au 8 juin de donner son avis au ministère des Transports au sujet de la future Loi sur la sécurité routière. On peut le faire par courrier postal ou en ligne.

Avec les informations de Shaina Luck de CBC