La musique sera au rendez-vous avec notamment le groupe Tripe à quatre, duo Attitude et une chorale du 100e qui animeront les soirées du 26 au 29 juillet.

Selon la programmation qui a été dévoilée vendredi, les festivités auront lieu dans les deux secteurs qui composent la municipalité, soit Villemontel et La Ferme.

Les familiales sont invitées à prendre part aux activités gratuites puisqu'il y aura des jeux gonflables, une marche et une course, des visites guidées de la pépinière de Trécesson et aussi la présentation du livre du 100e.

« [Ça sera l'occasion de] fêter notre passé, notre présent et notre futur. [Un moment pour organiser] des rassemblements familiaux, des rassemblements d'amis, ceux qui étaient des amis, ceux qui étaient à l'école ensemble. [L'occasion de revenir sur le passé], on se souvient que Trécesson était déjà un petit peu plus gros, quand il y avait la gare et le train qui s'y arrêtait, le magasin général, on a quand même eu plusieurs dépanneurs [durant 100 ans] », explique la mairesse Chantal Poliquin, administratrice du conseil d'administration du 100e.

Selon elle, plus de 500 personnes vont prendre part aux activités du 100e.