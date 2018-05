C'est la crue printanière qui inonde la piste cyclable existante le long de l'artère et aucune voie protégée ne permet aux cyclistes d'y circuler de façon sécuritaire.

Le manque d'aménagement pour assurer la sécurité des cyclistes inquiète le président d'Action vélo Outaouais, Daniel Varin.

« Un peu étonné, oui, qu’il n’y ait pas d’alternative proposée, qu’il n’y ait aucune signalisation. La Ville est très au fait de ça et on est un peu déçu qu’il n’y ait pas de mesure palliative quand ça arrive. On s’attend simplement à ce que les cyclistes trouvent d’autres solutions par eux-mêmes, ils ne sont pas guidés dans ce processus-là », dit-il.

Pour régler cet enjeu de sécurité, M. Varin propose l’installation de panneaux de signalisation indiquant la présence de cyclistes sur le boulevard Fournier ainsi que l’aménagement d’une voie cyclable temporaire délimité avec des cônes.

Un projet de pistes cyclables surélevées, qui ressemblent à des trottoirs pour les vélos, longeant le boulevard Fournier serait dans les plans de la Municipalité. Aucune date n'a toutefois été fixée pour le début de la construction.

Une piste cyclable inondée près du Boulevard Fournier, à Gatineau. Photo : Radio-Canada/Jacaudrey Charbonneau

Le vélo à Gatineau en quelques données (2015): 300 km de pistes cyclables* 151 000 cyclistes (54 % de la population)

110 000 cyclistes de 18 ans et plus

41 000 cyclistes de 3 à 17 ans

77 000 adeptes du vélo utilitaire

217 000 vélos * donnée de 2018 Source : Vélo Québec

Avec les informations de Lorian Bélanger