Yves Lévesque entretient le flou sur ses intentions de se porter candidat pour le parti ou non aux prochaines élections fédérales de 2019.

Tout commence par le municipal, on a une expérience. On dit toujours que les plus près des citoyens, c'est nous. Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières

« On a des enjeux municipaux puis ce sont des enjeux au provincial et fédéral alors je pense c'est intéressant de voir que Monsieur Scheer a vraiment cette particularité de vraiment écouter les gens, d'amener pas juste une vision globale, mais une vision au niveau de chacune des provinces et d'avoir des gens qui vont avoir une voix forte au niveau du gouvernement si on est élu », dit Yves Lévesque.

Une éventuelle candidature qui soulève des questions

L'opposant à Yves Lévesque lors de la dernière course à la mairie, Jean-François Aubin, estime que la possibilité que le maire de Trois-Rivières fasse le saut en politique fédérale soulève des questions.

Yves Lévesque s'était engagé lors de la campagne à terminer son mandat s'il était élu, un engagement qu'il ne pourra pas respecter s'il se porte candidat pour les conservateurs.

Ça amène du cynisme dans la population. Demandons-nous pas pourquoi, les gens disent de quoi et six mois après, ils disent autre chose. Jean-François Aubin, candidat à la mairie de Trois-Rivières en 2017

Pour Jean-François Aubin, la tenue une élection partielle, pour remplacer le maire élu en novembre dernier, ne serait pas idéale.

« Ça veut dire de l'argent dépensé par les contribuables s'il y a des élections avant le temps, dit-il. On parle de plusieurs milliers de dollars ».

Pour sa part, le député de Trois-Rivières, Robert Aubin, se pose aussi des questions.

De voir un maire élu, qui a un mandat clair, net et précis, et qui a résolument la tête, mais le coeur ailleurs (...), c'est un peu curieux. Robert Aubin, député de Trois-Rivières

Il ajoute que le maire devrait montrer « une certaine neutralité dans les négociations qu'il a à faire avec tous les paliers de gouvernement ».

Robert Aubin affirme néanmoins qu'il débattra avec plaisir avec le maire « si tant est que cette carte de membre se transforme éventuellement en candidature ».

Pour l'instant, l'adhésion d'Yves Lévesque au PCC signifie qu'il va devoir en défendre les valeurs selon le député.

« Malgré le nouveau chef (...), ce qu'on assiste quand on regarde les conservateurs, c'est à une nouvelle couche de vernis sur un vieux plancher », lance-t-il.