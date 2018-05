Les récentes pluies torrentielles ont déjà eu un impact « catastrophique » à Grand Forks, l'une des municipalités de la région, a précisé Chris Marsh du district régional de Kootenay Boundary.

Selon M. Marsh, ce désastre aura un effet durable sur la ville, ayant causé des dommages de plusieurs millions de dollars.

Près de 2800 habitants du district ont dû quitter leur domicile, a-t-il précisé, avant d'ajouter que certains avaient refusé d'obtempérer à l'ordre d'évacuation. Ils ont alors dû être secourus plus tard, monopolisant ainsi une bonne partie des ressources.

Des températures de 25 à 30 degrés Celsius sont prévues entre samedi et lundi à Grand Forks, selon Environnement Canada.

Jeudi, les rivières Kettle, West Kettle et Granby étaient sorties de leur lit après deux jours d'importantes précipitations. Les niveaux des cours d'eau ont atteint des seuils plus élevés que ceux enregistrés lors des inondations records de 1948. Des cours d'eau plus modestes ont également connu des débordements historiques.

La rupture d'une digue dans un quartier a aussi privé de courant la majeure partie du centre-ville de Grand Forks, a affirmé M. Marsh.

D'après les autorités, des avis d'inondation sont en vigueur un peu partout dans les régions d'Okanagan et de Boundary, le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis.