Michel Gauthier a signé sa carte de membre du Parti conservateur samedi à l'ouverture du conseil général de l'aile québécoise du parti, qui se déroule en fin de semaine à Saint-Hyacinthe.

C’était quelqu’un que j’aimais beaucoup, que j’admirais, mais là disons que je n’ai plus aucune estime. Élise Gauthier, porte-parole du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’ancien député péquiste et bloquiste de Roberval précise qu'il va faire campagne activement aux côtés des candidats conservateurs du Québec l'an prochain, mais qu'il ne sera pas candidat.

Il affirme avoir longuement mûri sa décision et que tout doit être mis en œuvre pour remplacer les libéraux de Justin Trudeau à Ottawa.

« Ça me fait rire et en même temps, ça me désole parce que j’ai toujours eu beaucoup de problèmes avec les vire-capot. C’est impensable qu’un supposé souverainiste s’en aille chez les conservateurs. Vraiment, on aura tout vu cette année au niveau de la politique, particulièrement au niveau du Bloc québécois. »

Les conservateurs se réjouissent

Pour le candidat conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, il s'agit d'une très bonne nouvelle.

« On voit qu’on a du leadership, de chaque côté on sent qu’il y a des gens qui se rallient. On va discuter avec lui, mais juste l’effet de ce qu’il a dit aujourd’hui on est très content. C’est une personne aussi qui est bien aimée de notre côté. »

Aucun candidat du Bloc dans Chicoutimi-Le Fjord

Élise Gauthier a profité de la situation pour confirmer que la section locale du Bloc québécois n'a toujours pas l'intention de présenter un candidat dans Chicoutimi-Le Fjord.

« Vous n’aurez pas de l’exécutif, de la part des gens de Chicoutimi-Le Fjord [un candidat]. Je n’enverrai pas quelqu’un, ce serait un suicide politique d’envoyer à l’heure actuelle un candidat ou une candidate dans l’élection partielle. »

Cette décision s'explique par la crise qui perdure avec la chef Martine Ouellet.

Tant que madame Ouellet est là, il n’y a personne qui veut y aller. Élise Gauthier, porte-parole du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La chef du Bloc québécois pourrait toutefois imposer un candidat. Le gouvernement a jusqu'au 2 juin pour déclencher l'élection partielle afin de remplacer le libéral Denis Lemieux qui a démissionné à l'automne dernier.

On retrouve pour l'instant deux candidats officiels sur les rangs pour l'élection partielle, soit Lina Boivin pour le Parti libéral et Richard Martel pour le Parti conservateur. Quant au Nouveau Parti démocratique, Éric Dubois est le seul candidat à l'investiture.