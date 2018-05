Cette acquisition permettra de générer de nouveaux emplois et de favoriser le développement des entreprises de pêche, selon Philippe Couillard, de passage aux Îles-de-la-Madeleine.

Comme le réclamaient plusieurs pêcheurs, la nouvelle grue-portique aura une capacité de 300 tonnes, soit trois fois la capacité de la grue actuelle.

Le premier ministre a toutefois précisé que l'acquisition de la grue-portique était conditionnelle à la réalisation de travaux par le gouvernement fédéral. Il faudra notamment augmenter la capacité portante de la cale de halage et du quai qui appartient à Transports Canada.

Ces travaux sont estimés à plus de 10 millions de dollars.

L'actuelle grue-portique de Cap-aux-Meules est d'une capacité de 100 tonnes et jugée désuète par plusieurs pêcheurs. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Cette annonce était très attendue aux Îles, puisque la grue actuelle, jugée désuète par des pêcheurs et des entreprises, a d'importantes répercussions sur l'économie de l'archipel.

La grue-portique est une infrastructure qui permet de sortir les bateaux de l'eau pour les entretenir, les réparer ou encore les déplacer.

Un nouveau navire pour relier Montréal aux Îles

M. Couillard a également annoncé la construction d'un nouveau navire pour la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA), qui relie les Îles au continent.

On ignore à ce moment à combien s'élèveront les coûts de construction.

C'est la première fois dans l'histoire des Îles-de-la-Madeleine qu'on construira un bateau de cette envergure. Emmanuel Aucoin, directeur général de la CTMA

Le bateau appartiendra à la CTMA et servira à la croisière et à la desserte maritime des Îles, en remplacement du Vacancier et du Voyageur. La CTMA demande depuis quelques années déjà l'appui financier des gouvernements provincial et fédéral pour remplacer ces deux navires, construits en Europe dans les années 1970.

D'après les informations de Philippe Grenier