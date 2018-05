Un texte d'Olivier Mercure, chroniqueur et coanimateur de l’émission ONIVA!

Je l’avoue, j’ai souvent oublié de souligner la fête des Mères. Une vraie honte. Je n’ai jamais été bon avec les cadeaux ou même les calendriers; trop de choix dans les magasins, trop de jours dans une semaine.

Je ne tiens pas ça de ma mère, c’est certain. Elle est du genre à faire ses bagages trois semaines avant de partir en voyage (pas normal), et elle a toujours un petit cadeau personnalisé pour tout le monde (relativement normal). Ma théorie c’est qu’il manquait un bout à l’ovule avec lequel elle m’a fabriqué.

Je soupçonne que je ne suis pas le seul fils ingrat qui a accès à un clavier, mais probablement le seul qui ose parler presque uniquement de lui-même dans une chronique à l’occasion de la fête des Mères. Je sais, je sais. J’ai toujours été un peu trop intense Maman, sans qu’en plus je braque sur toi l’oeil impitoyable du public.

Toi qui es tricotée de douceur, de discrétion et de patience; mon texte doit arriver comme ta voiture dans ta galerie, au printemps 2001... Tu ne t’y attendais pas.

À ma défense, je n’avais pas encore mon permis de conduire. À 16 ans, démarrer ta Mazda Protégé beige manuelle me donnait l’impression d’être un vrai homme.

L’ironie du sort veut qu’à 33 ans, le vrai homme, je le cherche toujours. Mais cette journée-là, quand j’ai mis la clé dans le contact, l’homme que je prétendais être est redevenu un garçon.

Le garçon que j’étais, à droite, mais surtout l'autre crime qu’était ma coupe de cheveux! Photo : Famille Mercure

Le moteur a donné juste un petit coup.

Le petit coup parfait pour me faire dévaler la légère pente en direction de la galerie et me rappeler, du même coup, que je ne savais pas conduire. Tu dois avouer, Maman, je l’ai bien plantée dans la maison, ta voiture.

Évidemment, les voisins se sont agglutinés; impossible de rater l’émoi de la dernière décennie dans notre petite rue de banlieue (à mon avis pas aussi fascinant que le voisin qui lave ses arbres).

Encore assis dans le siège du conducteur, sidéré, j’ai senti mon ego s’évaporer par le pot d’échappement.

Une honte profonde. J’ai encore des frissons à y repenser presque 20 ans plus tard. Si j’avais pu me recroqueviller de nouveau dans ton ventre, je l’aurais fait, mais à 6 pieds 4 pouces, 190 livres, je n’avais plus la forme ni la flexibilité pour être remis dans l’emballage.

Une fois sorti de l’accident, qui a abîmé mon amour-propre plus que la voiture, j’étais paralysé. Et toi, remplie d’une panique toute retenue, tu m’as dit : « Au moins, il ne t’est rien arrivé ».

Puis on est resté là, debout devant ma honte, à attendre la dépanneuse, pour ce qui m’a semblé une éternité.

Il est grand le mystère de ma mère. Insondable. Elle m’a pardonné. Avant même de faire réparer sa voiture. Elle m’a réparé et remis sur la route.

Plus tard, elle m’a même laissé conduire sa nouvelle voiture. Sans jamais vraiment qu’on reparle de l’accident. Incompréhensible.

Cette année, je vais te la faire ta fête, Maman. Peut-être en retard ou sans les fleurs, mais je vais le faire. Pour chaque fois où tu m’as rappelé de faire mes impôts ou de m’habiller assez chaudement. Pour tous mes meubles et toutes mes boîtes, qui sont encore dans ton sous-sol, et tout mon courrier que tu reçois encore chez toi, même si je suis parti de la maison il y a plus de 10 ans.

Puis cette année, évidemment, grâce à cette chronique, on va se souvenir ensemble de la Mazda Protégé beige, qui doit être assoupie quelque part dans un parc à ferraille.

Un testament, en acier, en plastique et en caoutchouc, qui prouve que l’amour d’une mère ne se conjugue jamais au conditionnel.