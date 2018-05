Viens danser, Deux cent nuits à l’heure, Ça fait du bien, Chanson pour Marthe, entre autres… Serge Fiori n’en revient toujours pas que des « petits culs » d’à peine 25 ans aient pu pondre autant de titres forts pour un seul album.

Et pourtant, bien qu’ils soient visiblement satisfaits du résultat aujourd’hui, ils étaient très loin de s’attendre à obtenir un album à la croisée des chemins de la musique pop et du rock progressif, alors qu’ils prévoyaient au départ un projet acoustique à deux voix et deux guitares.

« Il y a un mot qui caractérise toute cette création-là, c’est le mot liberté, raconte Richard Séguin. Liberté de faire des choses, liberté d’avoir cette ouverture-là et d’intégrer tous les musiciens et que chaque musicien puisse s’exprimer. »

Cette liberté décrite par Séguin a aussi été à la source de quelques conflits créatifs.

Il y a des bouts qui étaient difficiles parce que Serge était quand même avec du monde avec qui il avait travaillé depuis longtemps [NDLR, plusieurs membres du défunt Harmonium, notamment], et puis moi, à quelques occasions, je me sentais un peu déstabilisé au niveau de ce noyau-là qui était déjà existant. Richard Séguin

Des rumeurs laissaient entendre que les deux leaders du projet s’étaient brouillés à un tel point qu’ils ne se parlaient plus du tout après l’enregistrement. Les principaux intéressés reconnaissent qu’il y a eu des difficultés, mais affirment qu’ils ont toujours maintenu une bonne amitié.

L’édition remastérisée de Deux cents nuits à l’heure a été lancée le 11 mai 2018 et est disponible en format numérique, en CD et en vinyle.