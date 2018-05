Cet argent servira à acheter du matériel comme des VTT ou des motoneiges afin d'améliorer les secours dans les secteurs éloignés.

Le président des paramédics dans la région, Jean-Daniel Tremblay, se réjouit de cette aide financière qui pourra faciliter le travail des ambulanciers.

C’est un bel investissement. On espère être consulté concernant la distribution de cet argent-là. Jean-Daniel Tremblay, président des paramédics du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« On va regarder pour avoir des équipes multidisciplinaires avec la sûreté incendie ainsi que les policiers peut-être pour avoir des équipes d’intervention dans les territoires non organisés. On pourrait investir dans ces milieux-là, parce qu’au niveau du tourisme, la motoneige et la randonnée pédestre sont de plus en plus populaires dans la région », ajoute-t-il.

En mars 2016 un motoneigiste américain est mort à la suite d'un accident dans le secteur de l'Étape, dans la réserve faunique des Laurentides. Les ambulanciers avaient dû attendre deux heures avant l'arrivée des pompiers de Stoneham parce qu'ils n'étaient pas autorisés ni équipés pour intervenir dans ce secteur.